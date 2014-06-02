CodeBaseSecciones
i-GentorLSMAEMA_v02 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

FX Sniper, KimIV

Indicador de tendencia de dos líneas de color. El color de las líneas determina la tendencia.

El color de la línea superior se determina mediante la posición del precio con respecto a la media móvil clásica. El color de la línea inferior se determina mediante la posición del precio con respecto a LSMA.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 26.09.2007.

Figura 1 Indicador i-GentorLSMAEMA_v02

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2203

