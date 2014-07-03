CodeBaseSeções
i-GentorLSMAEMA_v02 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1250
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

FX Sniper, KimIV

Indicador de tendência com duas linhas coloridas. As cores das linhas são definidas pela tendência.

Um indicador de tendência com duas linhas, as cores são determinadas pela posição em relação as médias móveis clássicas. A cor da linha de baixo é determinada pela posição dos preços relativos ao indicador LSMA.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 26.09.2007.

Fig.1 Indicador i-GentorLSMAEMA_v02

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2203

