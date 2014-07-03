Participe de nossa página de fãs
i-GentorLSMAEMA_v02 - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1250
- 1250
Avaliação:
-
- Publicado:
Atualizado:
Autor:
FX Sniper, KimIV
Indicador de tendência com duas linhas coloridas. As cores das linhas são definidas pela tendência.
Um indicador de tendência com duas linhas, as cores são determinadas pela posição em relação as médias móveis clássicas. A cor da linha de baixo é determinada pela posição dos preços relativos ao indicador LSMA.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 26.09.2007.
Fig.1 Indicador i-GentorLSMAEMA_v02
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2203
