Индикаторы

i-GentorLSMAEMA_v02 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

FX Sniper, KimIV

Трендовый индикатор из двух цветных линий. Цвет линий определяет тренд.

Цвет верхней линии определяется положением цены относительно классической скользящей средней. Цвет нижней линии определяется положением цены относительно LSMA.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.

Рис.1 Индикатор i-GentorLSMAEMA_v02

