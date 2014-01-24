Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-GentorLSMAEMA_v02 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2348
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
FX Sniper, KimIV
Трендовый индикатор из двух цветных линий. Цвет линий определяет тренд.
Цвет верхней линии определяется положением цены относительно классической скользящей средней. Цвет нижней линии определяется положением цены относительно LSMA.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007.
Рис.1 Индикатор i-GentorLSMAEMA_v02
BB-HL
Ещё одна вариация на тему полос Боллинджера. В данном индикаторе при расчёте стандартного отклонения вместо Close используются цены High и Low.AvgRange
Канал среднего диапазона изменения цены.
iFXAnalyser
Три индикатора из простейших линейных комбинаций разностей быстрой и медленной скользящих средних на одном графике.Библиотека совместимости MQL4 с MQL5
Версия 1.2 - MQL5\Include\mql4compat.mqh