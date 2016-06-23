Der wirkliche Autor:

FX Sniper, KimIV

Trendindikator mit zwei farbigen Linien. Die Farbe der Linien wird durch den Trend bestimmt.



Die Farbe der oberen Linie wird durch die Position des preises relativ zum klassischen gleitenden Durchschnitt bestimmt. Die Farbe der unteren Linie wird durch die Position des Preises relativ zum LSMA bestimmt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.

Abb.1 Indikator i-GentorLSMAEMA_v02