Der wirkliche Autor:

FX Sniper, KimIV

Trendindikator mit zwei farbigen Linien. Die Farbe der Linien wird durch den Trend bestimmt.

Die Farbe der oberen Linie wird durch die Position des preises relativ zum klassischen gleitenden Durchschnitt bestimmt. Die Farbe der unteren Linie wird durch die Position des Preises relativ zum LSMA bestimmt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007.

Abb.1 Indikator i-GentorLSMAEMA_v02

DM DM

Ein Flaggensignal Indikator. Die vier letzten Balken werden im Algorithmus analysiert.

BlauErgodic_Signal BlauErgodic_Signal

Der BlauErgodic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des BlauErgodic Indikators mit einem gemischten TimeFrame.

iFXAnalyser iFXAnalyser

Drei Indikatoren der einfachsten linearen Kombination der Differenzen zwischen dem schnellen und dem langsamen gleitenden Durchschnitt desselben Charts.

AvgRange AvgRange

Ein Kanal im mittleren Bereich der Preisänderung.