実際の著者：

FX Sniper, KimIV

2色の線を持つトレンド指標。色はトレンドで定義されます。



上線の色は価格の古典的な移動平均線に相対した位置によって決まります。下線の色は価格のLSMAに相対した位置によって決まります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月26日にコードベースに公開されました。

図1 i-GentorLSMAEMA_v02指標