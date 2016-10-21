無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
他の人にそれを評価してもらいます
i-GentorLSMAEMA_v02 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
FX Sniper, KimIV
2色の線を持つトレンド指標。色はトレンドで定義されます。
上線の色は価格の古典的な移動平均線に相対した位置によって決まります。下線の色は価格のLSMAに相対した位置によって決まります。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月26日にコードベースに公開されました。
図1 i-GentorLSMAEMA_v02指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2203
