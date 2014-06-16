真实作者:

FX Sniper, KimIV

由两条彩色线组成的趋势指标。彩色线由趋势定义。



上边一条线的颜色由价位相对于 经典均线 的位置确定。下边一条线的颜色由价位相对于 LSMA 的位置确定。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 26.09.2007。

图例.1 指标 i-GentorLSMAEMA_v02