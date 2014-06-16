请观看如何免费下载自动交易
i-GentorLSMAEMA_v02 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1361
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
FX Sniper, KimIV
由两条彩色线组成的趋势指标。彩色线由趋势定义。
上边一条线的颜色由价位相对于 经典均线 的位置确定。下边一条线的颜色由价位相对于 LSMA 的位置确定。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 26.09.2007。
图例.1 指标 i-GentorLSMAEMA_v02
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2203
