Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DM - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1031
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
AlexP
Indicador de señal de semáforo, en cuyo algoritmo se analizan las cuatro últimas barras.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.09.2007.
Figura 1. Indicador DM
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2202
El indicador BlauErgodic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador BlauErgodic con un marco temporal fijado.Simple EA
¡El robot más sencillo capaz de comprar y vender!
Indicador de tendencia de dos líneas, cuyo color se determina mediante la posición del precio con respecto a las medias móviles SMA y LSMA.iFXAnalyser
Tres indicadores de combinaciones lineales sencillas de las diferencias entre las medias móviles rápida y lenta en un gráfico.