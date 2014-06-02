CodeBaseSecciones
Indicadores

DM - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

AlexP

Indicador de señal de semáforo, en cuyo algoritmo se analizan las cuatro últimas barras.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.09.2007.

Figura 1. Indicador DM

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2202

