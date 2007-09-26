Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-GentorLSMA&EMA_v.0.2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3626
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: FX Sniper & KimIV
Синхронизирована нумерация версий с iGentor CCIM v.0.2.
i-IntradayFibonacci
Внутридневные уровни Фибоначчи.i-RoundPrice-T01m
Индикатор iRound Price T01m.
DynamicRS_3CLines
Четвёртый индикатор из серии индикаторов без усреднения.Индикатор Frama
Используется значение фрактальной размерности для построения скользящей средней по подобию EMA