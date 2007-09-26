CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-GentorLSMA&EMA_v.0.2 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Автор: FX Sniper &  KimIV

Синхронизирована нумерация версий с iGentor CCIM v.0.2.

