喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BBands_Stop_v1_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1312
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 BBands_Stop_v1 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
此指标需要编译的指标文件 BBands_Stop_v1.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
图例 1. 该 BBands_Stop_v1_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2195
