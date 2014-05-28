CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BB-HL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1487
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
bb-hl.mq5 (10.52 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

David W. Thomas

Otra variante del tema de las bandas de Bollinger. En este indicador, al calcular la desviación estándar, en lugar de Close se usan los precios High y Low.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 27.09.2007.

Figura 1. Indicador BB-HL

Figura 1. Indicador BB-HL

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2196

BBands_Stop_v1_HTF BBands_Stop_v1_HTF

Indicador BBands_Stop_v1 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Chandelier Exit Chandelier Exit

Indicador de tendencia, implementado en forma de nube de color con paradas más allá del límite de la nube de color.

Indicador de spread iSpread para el comercio con parejas Indicador de spread iSpread para el comercio con parejas

Creación de un símbolo sintético en base a dos parejas elegidas.

BWImp-T01 BWImp-T01

Oscilador de tendencia no normalizado.