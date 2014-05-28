Autor real:

David W. Thomas

Otra variante del tema de las bandas de Bollinger. En este indicador, al calcular la desviación estándar, en lugar de Close se usan los precios High y Low.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 27.09.2007.

Figura 1. Indicador BB-HL