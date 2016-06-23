und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BBands_Stop_v1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 753
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der BBands_Stop_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei BBands_Stop_v1.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der BBands_Stop_v1_HTF Indikator
