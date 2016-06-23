CodeBaseKategorien
BBands_Stop_v1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der BBands_Stop_v1 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei BBands_Stop_v1.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der BBands_Stop_v1_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2195

