Самый простой робот, который покупает и продает!

Семафорный сигнальный индикатор, в алгоритме которого анализируются четыре последних бара.

Индикатор BlauErgodic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора BlauErgodic с фиксированным таймфреймом.

Функции для чтения и создания свойств объектов.