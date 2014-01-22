Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BBands_Stop_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2362
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор BBands_Stop_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BBands_Stop_v1.mq5.
Рис.1. Индикатор BBands_Stop_v1_HTF
DM
Семафорный сигнальный индикатор, в алгоритме которого анализируются четыре последних бара.Simple EA
Самый простой робот, который покупает и продает!
BlauErgodic_Signal
Индикатор BlauErgodic_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора BlauErgodic с фиксированным таймфреймом.ExtObjects
Функции для чтения и создания свойств объектов.