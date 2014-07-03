CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BBands_Stop_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1314
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador BBands_Stop_v1 com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //  Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer o arquivo compilado BBands_Stop_v1.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BBands_Stop_v1_HTF

Figura 1. Indicador BBands_Stop_v1_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2195

Chandelier Exit Chandelier Exit

Um indicador de tendência desenhado na forma de uma nuvem colorida. com stops para fora do alcance da nuvem colorida.

TimeZones TimeZones

O indicador desenha quatro linhas verticais coloridas durante um dia. As linhas são definidas nos parâmetros de entrada.

BB-HL BB-HL

Outra variação do indicador Bollinger Bands. Neste indicador a Máxima e a Mínima dos preços (High/Low) são usadas no lugar do fechamento calculado pelo desvio padrão.

iSpread é um indicador de propagação para pares de negociação iSpread é um indicador de propagação para pares de negociação

Cria um ativo sintético a partir de dois pares selecionados.