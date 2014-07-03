Participe de nossa página de fãs
BBands_Stop_v1_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador BBands_Stop_v1 com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo compilado BBands_Stop_v1.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BBands_Stop_v1_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2195
