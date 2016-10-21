無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BBands_Stop_v1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1027
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBBands_Stop_v1指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標の操作はコンパイルされたBBands_Stop_v1.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。
図1 BBands_Stop_v1_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2195
シャンデリアエグジット
色付きの雲として描かれたトレンド指標。色付き雲の範囲を超えたストップつき。タイムゾーン
この指標は、日中に4つの垂直色付きの線を描画します。ラインパラメータは、入力パラメータで設定できます。
BB-HL
ボリンジャーバンドのあと一つの変形。この指標では標準偏差の計算に終値の代わりに高値と安値が使用されています。iSpreadはペア取引のためのスプレッド指標です。
選択された2つのペアの合成が作成されます。