BBands_Stop_v1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBBands_Stop_v1指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

この指標の操作はコンパイルされたBBands_Stop_v1.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。

図1　BBands_Stop_v1_HTF指標

図1　BBands_Stop_v1_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2195

