Chandelier Exit - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1613
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
MQLService
Um indicador de tendência desenhado na forma de uma nuvem colorida. com stops para fora do alcance da nuvem colorida.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez no Base de Código em 27.09.2007.
Figura 1. Indicador ChandelExit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2194
