Chandelier Exit - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
Autor:

MQLService

Um indicador de tendência desenhado na forma de uma nuvem colorida. com stops para fora do alcance da nuvem colorida.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez no Base de Código em 27.09.2007.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2194

