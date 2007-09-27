Автор

: MQLService

Chandelier Exit (я бы перевел этот термин как "подвешенный" стоп. Moysha) рассчитывает скользящий стоп исходя или из максимального значения максимальной цены или максимального значения цены закрытия за определенный период. Расстояние от максимальной точки до скользящего стопа лучше всего рассчитывать в единицах ATR (Average True Range). Однако возможно измерение и в денежном выражении или в пунктах от стоимости контракта.







