色付きの雲として描かれたトレンド指標。色付き雲の範囲を超えたストップつき。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月27日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　ChandelExit指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2194

タイムゾーン タイムゾーン

この指標は、日中に4つの垂直色付きの線を描画します。ラインパラメータは、入力パラメータで設定できます。

Exp_The_20s_v020 Exp_The_20s_v020

The_20s_v020セマフォ矢印指標に基づいた取引システム

BBands_Stop_v1_HTF BBands_Stop_v1_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBBands_Stop_v1指標

BB-HL BB-HL

ボリンジャーバンドのあと一つの変形。この指標では標準偏差の計算に終値の代わりに高値と安値が使用されています。