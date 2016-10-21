この指標は、日中に4つの垂直色付きの線を描画します。ラインパラメータは、入力パラメータで設定できます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBBands_Stop_v1指標

ボリンジャーバンドのあと一つの変形。この指標では標準偏差の計算に終値の代わりに高値と安値が使用されています。