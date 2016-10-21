無料でロボットをダウンロードする方法を見る
シャンデリアエグジット - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
MQLService
色付きの雲として描かれたトレンド指標。色付き雲の範囲を超えたストップつき。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月27日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 ChandelExit指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2194
