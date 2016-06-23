und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Chandelier Exit - Indikator für den MetaTrader 5
Der wirkliche Autor:
MQLService
Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke. mit Stops außerhalb des Bereichs der farbigen Wolke.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.09.2007.
