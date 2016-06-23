CodeBaseKategorien
Indikatoren

Chandelier Exit - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1018
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der wirkliche Autor:

MQLService

Trend Indikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke. mit Stops außerhalb des Bereichs der farbigen Wolke.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.09.2007.

Abbildung 1. Der ChandelExit Indikator

Abbildung 1. Der ChandelExit Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2194

