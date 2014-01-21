Реальный автор:

MQLService

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака со стопами за границей цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.09.2007.

Рис.1. Индикатор ChandelExit