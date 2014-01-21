Смотри, как бесплатно скачать роботов
Chandelier Exit - индикатор для MetaTrader 5
- 2724
Реальный автор:
MQLService
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветного облака со стопами за границей цветного облака.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.09.2007.
Рис.1. Индикатор ChandelExit
