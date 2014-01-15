CodeBaseРазделы
Индикаторы

ADXCloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор ADXCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора ADXCloud.mq5.

Рис.1. Индикатор ADXCloud_HTF

