ADXCloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
917
(26)
ADXCloud Indikator mit TimeFrame Auswahloption in den Eingabeparametern.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei ADXCloud.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der ADXCloud_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2187

