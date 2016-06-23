Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ADXCloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
917
ADXCloud Indikator mit TimeFrame Auswahloption in den Eingabeparametern.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei ADXCloud.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Der ADXCloud_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2187
