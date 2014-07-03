CodeBaseSeções
ADXCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Indicador ADXCloud com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //  Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer o arquivo ADXCloud.mq5 compilado para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador ADXCloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2187

