Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ADXCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1698
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ADXCloud com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo ADXCloud.mq5 compilado para operar. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador ADXCloud_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2187
Indicador implementado com o princípio Gann na forma de ZigZag.Slow-Stoch_HTF_Signal
Slow-Stoch_HTF_Signal mostra informações sobre direção da tendência com base nos dados do indicador Slow-Stoch e gera alertas ou sinais de áudio e envia notificações push quando aparecer sinais de negociação.
Indicador de sinal do tipo semáforo, não usa médias para determinar o sinal.T3_TRIX_Signal
O indicador T3_TRIX_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador T3_TRIX com timeframe fixado.