記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ADXCloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 888
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つADXCloud指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標の操作はコンパイルされたADXCloud.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 ADXCloud_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2187
