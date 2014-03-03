Implementación recursiva del indicador RSI suavizado multi-timeframe (varios marcos temporales).

Los valores del indicador Relative Strength Index estándar se suavizan con una Media Móvil Simple (Simple Moving Average, SMA). Para desactivar el suavizado hay que establecer el valor de Smoothed <= 1.

El indicador se llama a sí mismo de forma recursiva en los marcos temporales inferiores. Esto elimina la necesidad de crear dos indicadores, el convencional y el multi-timeframe (implementado con una llamada al convencional). Por otra parte, el indicador multi-timeframe no funciona sin la versión convencional. Más que para mostrar cómo funciona el oscilador, el código es interesante porque demuestra una técnica de programación especial.





