BlauSMStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador BlauSMStochastic con posibilidad de cambio del marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Figura 1. Indicador BlauSMStochastic_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2008
MTF RSI Suavizado (recursivo)
Implementación recursiva del indicador RSI suavizado multi-timeframe (varios marcos temporales).Standard_Deviation_Channels
Dos canales de Desviación Estándar posicionados automáticamente en el gráfico.
iAnchMom
Oscilador no normalizado, representado en forma de histograma de color.MACD Cloud
Indicador MACD, representado en forma de nube de color.