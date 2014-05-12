CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BlauSMStochastic_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
917
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
blausmstochastic.mq5 (10.96 KB) ver
blausmstochastic_htf.mq5 (13.11 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador BlauSMStochastic con posibilidad de cambio del marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Figura 1. Indicador BlauSMStochastic_HTF

Figura 1. Indicador BlauSMStochastic_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2008

MTF RSI Suavizado (recursivo) MTF RSI Suavizado (recursivo)

Implementación recursiva del indicador RSI suavizado multi-timeframe (varios marcos temporales).

Standard_Deviation_Channels Standard_Deviation_Channels

Dos canales de Desviación Estándar posicionados automáticamente en el gráfico.

iAnchMom iAnchMom

Oscilador no normalizado, representado en forma de histograma de color.

MACD Cloud MACD Cloud

Indicador MACD, representado en forma de nube de color.