MTF RSI 平滑（递归） - MetaTrader 5脚本

Andriy Voitenko
以递归方式实现的多时间框架平滑RSI指标。

标准相对强弱指数指标的值以简单移动平均 (SMA)方式平。要禁用平滑，将Smoothed设置为<=1的值。

该指标使用递归方式调用它自身，来计算低时间框架下的指标值。这样就无需创建两个指标：常规的和多时间框架的（调用常规指标实现）。此外，多时间框架指标不能独立于常规指标运行。此代码作为特殊编程技巧的示范，要比独特的交易用振荡器更加有用。

MTF RSI 平滑递归指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2186

