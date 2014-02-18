在图表上自动生成的两个标准差通道。

这个指标是经典Awesome指标的改进版。它计算两个变化的指数平均的平滑率。

该计时器可以友好的显示在当前价格蜡烛旁或者在靠某一个角落显示。

该指标对前期价格线性回归以及并在此基础上根据一定规则计算出标准方差值从而描绘出一个价格通道图。