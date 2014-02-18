请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
以递归方式实现的多时间框架平滑RSI指标。
标准相对强弱指数指标的值以简单移动平均 (SMA)方式平。要禁用平滑，将Smoothed设置为<=1的值。
该指标使用递归方式调用它自身，来计算低时间框架下的指标值。这样就无需创建两个指标：常规的和多时间框架的（调用常规指标实现）。此外，多时间框架指标不能独立于常规指标运行。此代码作为特殊编程技巧的示范，要比独特的交易用振荡器更加有用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2186
改进版Awesome振荡器
这个指标是经典Awesome指标的改进版。它计算两个变化的指数平均的平滑率。标准差通道
在图表上自动生成的两个标准差通道。
蜡烛图上的简单计时器
该计时器可以友好的显示在当前价格蜡烛旁或者在靠某一个角落显示。LRMA_Channel通道
该指标对前期价格线性回归以及并在此基础上根据一定规则计算出标准方差值从而描绘出一个价格通道图。