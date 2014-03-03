Mira cómo descargar robots gratis
Standard_Deviation_Channels - indicador para MetaTrader 5
Autor:
tageiger, aka fxid10t@yahoo.com
Dos canales de Desviación Estándar posicionados automáticamente en el gráfico.
Este indicador se implementó originalmente en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 05-11-2007.
Figura 1. Standard_Deviation_Channels
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2041
