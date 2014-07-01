Implementação recursiva do indicador RSI suavizado de múltiplos períodos de tempo.

Os valores do indicador padrão Índice de Força Relativa são suavizados usando uma média móvel simples (SMA). Para desativar a suavização defina o valor do Smoothed <= 1.

O indicador utiliza a chamada recursiva de si mesmo para os períodos de tempo inferiores. Isso elimina a necessidade de criar dois indicadores: a convencional e a de múltiplos períodos de tempo (implementada pela chamada da convencional). Além disso, o indicador de múltiplos períodos de tempo não pode funcionar sem a versão convencional. Este código é útil como uma demonstração da técnica especial de programação deste oscilador único para negociação.