MTF RSI Smoothed (recursivo) - indicador para MetaTrader 5
- 1907
-
Implementação recursiva do indicador RSI suavizado de múltiplos períodos de tempo.
Os valores do indicador padrão Índice de Força Relativa são suavizados usando uma média móvel simples (SMA). Para desativar a suavização defina o valor do Smoothed <= 1.
O indicador utiliza a chamada recursiva de si mesmo para os períodos de tempo inferiores. Isso elimina a necessidade de criar dois indicadores: a convencional e a de múltiplos períodos de tempo (implementada pela chamada da convencional). Além disso, o indicador de múltiplos períodos de tempo não pode funcionar sem a versão convencional. Este código é útil como uma demonstração da técnica especial de programação deste oscilador único para negociação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2186
