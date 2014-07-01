CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MTF RSI Smoothed (recursivo) - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1907
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Implementação recursiva do indicador RSI suavizado de múltiplos períodos de tempo.

Os valores do indicador padrão Índice de Força Relativa são suavizados usando uma média móvel simples (SMA). Para desativar a suavização defina o valor do Smoothed <= 1.

O indicador utiliza a chamada recursiva de si mesmo para os períodos de tempo inferiores. Isso elimina a necessidade de criar dois indicadores: a convencional e a de múltiplos períodos de tempo (implementada pela chamada da convencional). Além disso, o indicador de múltiplos períodos de tempo não pode funcionar sem a versão convencional. Este código é útil como uma demonstração da técnica especial de programação deste oscilador único para negociação.

Indicador MTF RSI Suavizado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2186

Standard_Deviation_Channels Standard_Deviation_Channels

Dois canais de Desvio Padrão posicionados automaticamente no gráfico.

Smooth Candle S Smooth Candle S

Quatro médias móveis com base nos valores médios de Abertura, Mínima, Máxima e Fechamento de um gráfico de barras.

EA baseado nos indicadores SAR e ADX e SMA 100. EA baseado nos indicadores SAR e ADX e SMA 100.

Este EA é baseado nos indicadores SMA, ADX e SAR.

Ordens de Topo em Torno do Preço Corrente Ordens de Topo em Torno do Preço Corrente

Um script para colocar ordens de topo em torno do atual nível de preços para capturar picos de preços em torno das notícias.