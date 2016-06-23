und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MTF RSI Smoothed (rekursiv) - Indikator für den MetaTrader 5
- 945
Rekursive Implementierung des multi-timeframe geglätteten RSI Indikators.
Die Werte des Standard Relative Strength Index Indikators weden mit Hilfe eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) geglättet. Um die Glättung abzuschlaten, setzen Sie den Wert von Smoothed <= 1.
Der Indikator verwendet den rekursiven Aufruf von sich selbst für kleinere TimeFrames. Das eliminiert das Erfordernis zwei Indikatoren zu erstellen: der konventionelle und der multi-timeframe (implementiert durch Aufruf des konventionellen). Darüberhinaus kann der multi-timeframe Indikator nicht mit der konventionellen Version arbeiten. Dieser Code ist eher als eine Demonstration für diese spezielle Programmiertechnik nützlich als einzelner Oszillator für den Handel.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2186
Der Indikator implementiert das Gann Prinzip in Form eines ZigZag.Slow-Stoch_HTF_Signal
Slow-Stoch_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des Slow-Stoch Indikators und generiert Benachrichtigungen oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen, wenn Handelssignale erscheinen.
ADXCloud Indikator mit TimeFrame Auswahloption in den Eingabeparametern.The_20's_v0.20
Ein Signalindikator der keine Mittelwerte zur Bestimmung der Signale verwendet.