Rekursive Implementierung des multi-timeframe geglätteten RSI Indikators.

Die Werte des Standard Relative Strength Index Indikators weden mit Hilfe eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) geglättet. Um die Glättung abzuschlaten, setzen Sie den Wert von Smoothed <= 1.

Der Indikator verwendet den rekursiven Aufruf von sich selbst für kleinere TimeFrames. Das eliminiert das Erfordernis zwei Indikatoren zu erstellen: der konventionelle und der multi-timeframe (implementiert durch Aufruf des konventionellen). Darüberhinaus kann der multi-timeframe Indikator nicht mit der konventionellen Version arbeiten. Dieser Code ist eher als eine Demonstration für diese spezielle Programmiertechnik nützlich als einzelner Oszillator für den Handel.





