Индикатор RSI c функцией сглаживания и отображения на младших таймфреймах с применением рекурсивного метода.



Для расчета индикатора за основу взят Relative Strength Index. Далее, его значения сглаживаются методом простого усреднения (SMA). Сглаживание можно отключить при значениях периода усреднения Smoothed <= 1.



Особенностью индикатора является рекурсивный вызов самого себя для представления на младших таймфреймах. Это позволяет избавиться от необходимости создания двух индикаторов: обычного и мультитаймфреймового (выполненного, как правило, через вызов обычного). Причем второй не может работать без наличия первого. Данный код полезен, скорее в качестве демонстрации особого приема программирования, чем уникального осциллятора для торговли.





