MTF RSI Smoothed (recursive) - индикатор для MetaTrader 5
- 5150
Индикатор RSI c функцией сглаживания и отображения на младших таймфреймах с применением рекурсивного метода.
Для расчета индикатора за основу взят Relative Strength Index. Далее, его значения сглаживаются методом простого усреднения (SMA). Сглаживание можно отключить при значениях периода усреднения Smoothed <= 1.
Особенностью индикатора является рекурсивный вызов самого себя для представления на младших таймфреймах. Это позволяет избавиться от необходимости создания двух индикаторов: обычного и мультитаймфреймового (выполненного, как правило, через вызов обычного). Причем второй не может работать без наличия первого. Данный код полезен, скорее в качестве демонстрации особого приема программирования, чем уникального осциллятора для торговли.
Индикатор Slow-Stoch_HTF_Signal выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора Slow-Stoch и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения при наличии сигналов для совершения сделок.Slow-Stoch_HTF
Индикатор Slow-Stoch с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система с использованием сглаженного стохастика Slow-Stoch.MultiSlow-Stochx7Signal
Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов Slow-Stoch с разных таймфреймов.