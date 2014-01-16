CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MTF RSI Smoothed (recursive) - индикатор для MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5150
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор RSI c функцией сглаживания и отображения на младших таймфреймах с применением рекурсивного метода.

Для расчета индикатора за основу взят Relative Strength Index. Далее, его значения сглаживаются методом простого усреднения (SMA). Сглаживание можно отключить при значениях периода усреднения Smoothed <= 1.

Особенностью индикатора является рекурсивный вызов самого себя для представления на младших таймфреймах. Это позволяет избавиться от необходимости создания двух индикаторов: обычного и мультитаймфреймового (выполненного, как правило, через вызов обычного). Причем второй не может работать без наличия первого. Данный код полезен, скорее в качестве демонстрации особого приема программирования, чем уникального осциллятора для торговли.

Индикатор MTF RSI Smoothed

Slow-Stoch_HTF_Signal Slow-Stoch_HTF_Signal

Индикатор Slow-Stoch_HTF_Signal выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора Slow-Stoch и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения при наличии сигналов для совершения сделок.

Slow-Stoch_HTF Slow-Stoch_HTF

Индикатор Slow-Stoch с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

Торговая система с использованием сглаженного стохастика Slow-Stoch.

MultiSlow-Stochx7Signal MultiSlow-Stochx7Signal

Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов Slow-Stoch с разных таймфреймов.