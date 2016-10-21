無料でロボットをダウンロードする方法を見る
複数時間軸の平滑化されたRSI指標の再帰的な実装
標準Relative Strength Index（相対力指数）指標の値が単純移動（Simple Moving Average、SMA）で平滑化されます。平滑化を無効にするにはSmoothed <= 1を設定します。
指標はより短い時間枠で、それ自身の再帰的な呼び出しをします。これによって従来の指標と複数時間軸指標（従来の呼び出しによって実装）の2つの指標を作成する必要がなくなります。また、複数時間軸指標は、従来のバージョンなしで動作することはできません。このコードは、取引のためのユニークなオシレータとしてよりも特別なプログラミング技術のデモンストレーションとして有用です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2186
