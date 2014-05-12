CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

iAnchMom - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
951
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
ianchmom.mq5 (6.51 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Oscilador no normalizado, representado en forma de histograma de color.

Fórmula para los cálculos:

iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 02.11.2007.

Figura 1. Indicador iAnchMom

Figura 1. Indicador iAnchMom

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2045

BlauSMStochastic_HTF BlauSMStochastic_HTF

Indicador BlauSMStochastic, con posibilidad de cambio del marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

MTF RSI Suavizado (recursivo) MTF RSI Suavizado (recursivo)

Implementación recursiva del indicador RSI suavizado multi-timeframe (varios marcos temporales).

MACD Cloud MACD Cloud

Indicador MACD, representado en forma de nube de color.

EMA Bands EMA Bands

Dos canales representados en base a las medias móviles de los precios medios High y Low de las series temporales de precio.