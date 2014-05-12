Oscilador no normalizado, representado en forma de histograma de color.



Fórmula para los cálculos:

iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 02.11.2007.

Figura 1. Indicador iAnchMom