iAnchMom - indicador para MetaTrader 5
Oscilador no normalizado, representado en forma de histograma de color.
Fórmula para los cálculos:
iAnchMom = 100 * ( ( SMA (SMAPeriod, bar ) / SMA ( SMAPeriod, bar ) ) - 1.0 )
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 02.11.2007.
Figura 1. Indicador iAnchMom
