rvmGann_sv8 - indicador para MetaTrader 5
- 1372
Autor:
Profi_R
Indicador implementado com o princípio Gann na forma de ZigZag.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 28.09.2007.
Figura 1. Indicador rvmGann_sv8
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2185
