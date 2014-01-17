Смотри, как бесплатно скачать роботов
rvmGann_sv8 - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Profi_R
В индикаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.09.2007.
Рис.1. Индикатор rvmGann_sv8
