rvmGann_sv8 - Indikator für den MetaTrader 5
- 830
Wirklicher Autor: Profi_R
Der Indikator implementiert das Gann Prinzip in Form eines ZigZag.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007.
Abbildung 1. Der rvmGann_sv8 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2185
