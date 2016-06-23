Slow-Stoch_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des Slow-Stoch Indikators und generiert Benachrichtigungen oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen, wenn Handelssignale erscheinen.

Ein Handelssystem das drei geglättete Slow-Stoch Stochastics verwendet.