Indikatoren

rvmGann_sv8 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
830
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor: Profi_R

Der Indikator implementiert das Gann Prinzip in Form eines ZigZag.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.09.2007.

Abbildung 1. Der rvmGann_sv8 Indikator

Abbildung 1. Der rvmGann_sv8 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2185

