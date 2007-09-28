CodeBaseРазделы
Индикаторы

rvmGann_sv8 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
6351
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Profi_R

В индткаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.



