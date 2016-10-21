コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

rvmGann_sv8 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
973
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Profi_R

この指標は、ジグザグの形でギャン原理を実装します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月28日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　rvmGann_sv8指標

図1　rvmGann_sv8指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2185

Slow-Stoch_HTF_Signal Slow-Stoch_HTF_Signal

Slow-Stoch_HTF_SignalはSlow-Stoch指標 のデータに基づいてトレンド方向の情報を表示し、取引シグナルが出現した場合にはアラートや音声シグナルを生成しスマートフォンにプッシュ通知を送信します。

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

平滑化されたSlow-Stochストキャスティクスを使う取引システム

MTF RSI Smoothed (recursive) MTF RSI Smoothed (recursive)

複数時間軸の平滑化されたRSI指標の再帰的な実装

ADXCloud_HTF ADXCloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つADXCloud指標