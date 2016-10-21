無料でロボットをダウンロードする方法を見る
rvmGann_sv8 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Profi_R
この指標は、ジグザグの形でギャン原理を実装します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月28日にmql4.comコードベースに公開されました。
図1 rvmGann_sv8指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2185
