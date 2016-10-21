コードベースセクション
MultiSlow-Stochx7Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
MultiSlow-Stochx7Signal指標は異なる時間枠での7つのSlow-Stoch指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

7つのインディケータラインはそれぞれSlow-Stoch指標に対応します。線は、指標の雲が上昇トレンドを示す場合は深緑、下降トレンドを示す場合は橙色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

この指標はSlow-Stoch.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　MultiSlow-Stochx7Signal指標

Slow-Stoch_HTF Slow-Stoch_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSlow-Stoch指標

Slow-Stoch Slow-Stoch

滑らかなストキャスティクス

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

平滑化されたSlow-Stochストキャスティクスを使う取引システム

Slow-Stoch_HTF_Signal Slow-Stoch_HTF_Signal

Slow-Stoch_HTF_SignalはSlow-Stoch指標 のデータに基づいてトレンド方向の情報を表示し、取引シグナルが出現した場合にはアラートや音声シグナルを生成しスマートフォンにプッシュ通知を送信します。