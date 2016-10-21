無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MultiSlow-Stochx7Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 875
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MultiSlow-Stochx7Signal指標は異なる時間枠での7つのSlow-Stoch指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。
7つのインディケータラインはそれぞれSlow-Stoch指標に対応します。線は、指標の雲が上昇トレンドを示す場合は深緑、下降トレンドを示す場合は橙色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
この指標はSlow-Stoch.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 MultiSlow-Stochx7Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2182
Slow-Stoch_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSlow-Stoch指標Slow-Stoch
滑らかなストキャスティクス
Exp_Slow-Stoch
平滑化されたSlow-Stochストキャスティクスを使う取引システムSlow-Stoch_HTF_Signal
Slow-Stoch_HTF_SignalはSlow-Stoch指標 のデータに基づいてトレンド方向の情報を表示し、取引シグナルが出現した場合にはアラートや音声シグナルを生成しスマートフォンにプッシュ通知を送信します。