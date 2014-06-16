请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiSlow-Stochx7Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1528
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 MultiSlow-Stochx7Signal 指标显示七个不同时间帧的 Slow-Stoch 指标的活动趋势信息。
七条指标线的每一条，对应一个 Slow-Stoch 指标。如果 Slow-Stoch 指标的直方图上涨, 则为深绿色, 如果下跌 - 它是桔红色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
此指标需要 Slow-Stoch.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 MultiSlow-Stochx7Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2182
