此 MultiSlow-Stochx7Signal 指标显示七个不同时间帧的 Slow-Stoch 指标的活动趋势信息。

七条指标线的每一条，对应一个 Slow-Stoch 指标。如果 Slow-Stoch 指标的直方图上涨, 则为深绿色, 如果下跌 - 它是桔红色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 Slow-Stoch.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 该 MultiSlow-Stochx7Signal 指标