Indicador MultiSlow-Stochx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando o valor de sete timeframes diferente do indicador Slow-Stoch.

Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a um timeframe. Se a nuvem do indicador Slow-Stoch mostra uma tendência de alta, a linha é verde escuro, para uma tendência de baixa, é laranja. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando altera a barra do prazo correspondente.

O indicador requer o arquivo Slow-Stoch.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador MultiSlow-Stochx7Signal