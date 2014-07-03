CodeBaseSeções
MultiSlow-Stochx7Signal - indicador para MetaTrader 5

Indicador MultiSlow-Stochx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando o valor de sete timeframes diferente do indicador Slow-Stoch.

Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a um timeframe. Se a nuvem do indicador Slow-Stoch mostra uma tendência de alta, a linha é verde escuro, para uma tendência de baixa, é laranja. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando altera a barra do prazo correspondente.

O indicador requer o arquivo Slow-Stoch.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador MultiSlow-Stochx7Signal

Slow-Stoch_HTF Slow-Stoch_HTF

Indicador Slow-Stoch com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

Slow-Stoch Slow-Stoch

Estocástico suave.

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

Um sistema de negociação usando o estocástico smoothed Slow-Stoch.

Slow-Stoch_HTF_Signal Slow-Stoch_HTF_Signal

Slow-Stoch_HTF_Signal mostra informações sobre direção da tendência com base nos dados do indicador Slow-Stoch e gera alertas ou sinais de áudio e envia notificações push quando aparecer sinais de negociação.