MultiSlow-Stochx7Signal - indicador para MetaTrader 5
- 1224
Indicador MultiSlow-Stochx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando o valor de sete timeframes diferente do indicador Slow-Stoch.
Cada uma das sete linhas do indicador corresponde a um timeframe. Se a nuvem do indicador Slow-Stoch mostra uma tendência de alta, a linha é verde escuro, para uma tendência de baixa, é laranja. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando altera a barra do prazo correspondente.
O indicador requer o arquivo Slow-Stoch.mq5 do indicador. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador MultiSlow-Stochx7Signal
Indicador Slow-Stoch com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.Slow-Stoch
Estocástico suave.
Um sistema de negociação usando o estocástico smoothed Slow-Stoch.Slow-Stoch_HTF_Signal
Slow-Stoch_HTF_Signal mostra informações sobre direção da tendência com base nos dados do indicador Slow-Stoch e gera alertas ou sinais de áudio e envia notificações push quando aparecer sinais de negociação.