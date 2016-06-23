Der MultiSlow-Stochx7Signal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der Werte von sieben Slow-Stoch Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.

One of the seven Indikator lines corresponds to each Slow-Stoch Indikator. Wenn die Wolke des Slow-Stoch Indikator einen Aufwärtstrend zeigt, ist die Linie dunkelgrün, für einen Abwärtstrend ist sie orange. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die Slow-Stoch.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der MultiSlow-Stochx7Signal Indikator