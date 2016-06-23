CodeBaseKategorien
Indikatoren

MultiSlow-Stochx7Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
813
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
multislow-stochx7signal.mq5 (23.18 KB) ansehen
slow-stoch.mq5 (7.49 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der MultiSlow-Stochx7Signal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der Werte von sieben Slow-Stoch Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.

One of the seven Indikator lines corresponds to each Slow-Stoch Indikator. Wenn die Wolke des Slow-Stoch Indikator einen Aufwärtstrend zeigt, ist die Linie dunkelgrün, für einen Abwärtstrend ist sie orange. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die Slow-Stoch.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der MultiSlow-Stochx7Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2182

Slow-Stoch_HTF Slow-Stoch_HTF

Der Slow-Stoch Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Slow-Stoch Slow-Stoch

Smooth Stochastic.

Exp_Slow-Stoch Exp_Slow-Stoch

Ein Handelssystem das drei geglättete Slow-Stoch Stochastics verwendet.

Slow-Stoch_HTF_Signal Slow-Stoch_HTF_Signal

Slow-Stoch_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des Slow-Stoch Indikators und generiert Benachrichtigungen oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen, wenn Handelssignale erscheinen.