und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MultiSlow-Stochx7Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 813
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der MultiSlow-Stochx7Signal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der Werte von sieben Slow-Stoch Indikatoren von verschiedenen TimeFrames.
One of the seven Indikator lines corresponds to each Slow-Stoch Indikator. Wenn die Wolke des Slow-Stoch Indikator einen Aufwärtstrend zeigt, ist die Linie dunkelgrün, für einen Abwärtstrend ist sie orange. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.
Der Indikator benötigt die Slow-Stoch.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der MultiSlow-Stochx7Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2182
Der Slow-Stoch Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Slow-Stoch
Smooth Stochastic.
Ein Handelssystem das drei geglättete Slow-Stoch Stochastics verwendet.Slow-Stoch_HTF_Signal
Slow-Stoch_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf den Daten des Slow-Stoch Indikators und generiert Benachrichtigungen oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen, wenn Handelssignale erscheinen.