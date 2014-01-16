CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiSlow-Stochx7Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2266
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов Slow-Stoch разных таймфреймов.

Каждому индикатору Slow-Stoch соответствует одна из семи линий индикатора. Если облако индикатора Slow-Stoch дает растущий тренд, то цвет линии тёмно-зелёный, если падает - оранжевый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Slow-Stoch.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal

