MultiSlow-Stochx7Signal - индикатор для MetaTrader 5
- 2266
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов Slow-Stoch разных таймфреймов.
Каждому индикатору Slow-Stoch соответствует одна из семи линий индикатора. Если облако индикатора Slow-Stoch дает растущий тренд, то цвет линии тёмно-зелёный, если падает - оранжевый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Slow-Stoch.mq5.
Рис.1. Индикатор MultiSlow-Stochx7Signal
