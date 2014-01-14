Ставь лайки и следи за новостями
Slow-Stoch - индикатор для MetaTrader 5
3566
Реальный автор:
Nick Bilak
Гладкий стохастик. После расчёта основной и сигнальной линии индикатора Stochastic их значения для лучшей направленности фильтруются алгоритмом усреднения.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 01.10.2007.
Рис.1. Индикатор Nick Bilak
