Slow-Stoch - Indikator für den MetaTrader 5

Nick Bilak

Smooth Stochastic. Nachdem die Haupt- und Signallinien des Stochastic berechnet wurden, werden ihre Werte durch den Mittelungsalgorithmus gefiltert, um einen besseren Richtungseffekt zu erhalten.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 01.01.2007.

Abbildung 1. Indikator Nick Bilak

