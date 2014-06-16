请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Nick Bilak
平滑随机振荡。在计算 随机振荡 的主线和信号线之后, 他们的数值经平均算法平滑以获得更佳效果。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 01.01.2007。
图例 1. 指标 Nick Bilak
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2179
