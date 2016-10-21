コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Slow-Stoch - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Nick Bilak

滑らかなストキャスティクスストキャスティクスのメインラインとシグナルラインの値は、算出後に、より良いディレクティブの効果のための平均化アルゴリズムによってフィルタリングされます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年1月1日にコードベースに公開されました。

図1　Nick Bilak 指標

