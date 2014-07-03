Participe de nossa página de fãs
Slow-Stoch - indicador para MetaTrader 5
2369
Nick Bilak
Estocástico suave. Depois que os principais sinais e linhas do Estocástico são calculados, os seus valores são filtrados pelo algoritmo de cálculo da média para um melhor efeito da diretiva.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.01.2007.
Figura 1. Indicador Nick Bilak
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2179
O indicador MultiJFatlSpeedx7Signal mostra informações sobre as tendências usando os valores de sete indicadores JFatlSpeed de diferentes timeframes.BlauSMI
O Stochastic Momentum do livro "Momentum, Direction and Divergence" por William Blau, aplicado como um histograma colorido com uma linha de sinal desenhada como uma nuvem colorida.
Indicador Slow-Stoch com a opção de selecionar o timeframe disponível nos parâmetros de entrada.MultiSlow-Stochx7Signal
Indicador MultiSlow-Stochx7Signal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando o valor de sete timeframes diferente do indicador Slow-Stoch.