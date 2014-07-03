Autor:

Nick Bilak

Estocástico suave. Depois que os principais sinais e linhas do Estocástico são calculados, os seus valores são filtrados pelo algoritmo de cálculo da média para um melhor efeito da diretiva.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 01.01.2007.

Figura 1. Indicador Nick Bilak