コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LSMA_Angle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
896
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

LSMA_Angle

ヒストグラムの形で描かれたトレンド指標動向が弱い場合はヒストグラムが灰色です。

トリガ閾値は指標入力パラメータの値によって決定されます。

input int  AngleTreshold=15; // トリガ閾値

ヒストグラムは、価格の変更方向がヒストグラムの方向と一致すると暗くそうでなければ明るいです。

図1　LSMA_Angle指標

図1　LSMA_Angle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2174

bbhisto bbhisto

標準偏差を使用するトレンド指標

ADXCloud ADXCloud

ADX指標の平滑化されたPLUSDI及びMINUSDIラインの違いに描かれた色付きの雲

BlauSMI BlauSMI

色付きの雲の形でのシグナルラインを持つ色ヒストグラムとして実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのストキャスティクスモメンタム

MultiJFatlSpeedx7Signal MultiJFatlSpeedx7Signal

MultiJFatlSpeedx7Signal指標は異なる時間枠での7つのJFatlSpeed指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。