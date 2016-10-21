無料でロボットをダウンロードする方法を見る
LSMA_Angle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 896
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
LSMA_Angle
ヒストグラムの形で描かれたトレンド指標動向が弱い場合はヒストグラムが灰色です。
トリガ閾値は指標入力パラメータの値によって決定されます。
input int AngleTreshold=15; // トリガ閾値
ヒストグラムは、価格の変更方向がヒストグラムの方向と一致すると暗くそうでなければ明るいです。
図1 LSMA_Angle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2174
