LSMA_Angle

ヒストグラムの形で描かれたトレンド指標動向が弱い場合はヒストグラムが灰色です。



トリガ閾値は指標入力パラメータの値によって決定されます。

input int AngleTreshold= 15 ;

ヒストグラムは、価格の変更方向がヒストグラムの方向と一致すると暗くそうでなければ明るいです。

図1 LSMA_Angle指標