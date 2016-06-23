CodeBaseKategorien
Indikatoren

LSMA_Angle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
806
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

LSMA_Angle

Trendindikator gezeichnet in Form eines Histogramms. Wenn ein Trend schwach ist, ist das Histogramm grau.

Der Auslöser-Schwellwert wird durch den Eingabeparameter des Indikators festgelegt:

input int  AngleTreshold=15; // Auslöser-Schwellwert

Wenn die Richtung der Preisänderung mit der Histogrammrichtung übereinstimmt, ist das Histogramm dunkel, ansonsten ist es hell.

Abbildung 1. Der LSMA_Angle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2174

