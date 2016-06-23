Wirklicher Autor:



LSMA_Angle

Trendindikator gezeichnet in Form eines Histogramms. Wenn ein Trend schwach ist, ist das Histogramm grau.



Der Auslöser-Schwellwert wird durch den Eingabeparameter des Indikators festgelegt:

input int AngleTreshold= 15 ;

Wenn die Richtung der Preisänderung mit der Histogrammrichtung übereinstimmt, ist das Histogramm dunkel, ansonsten ist es hell.

Abbildung 1. Der LSMA_Angle Indikator