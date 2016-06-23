und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
LSMA_Angle - Indikator für den MetaTrader 5
- 806
Wirklicher Autor:
LSMA_Angle
Trendindikator gezeichnet in Form eines Histogramms. Wenn ein Trend schwach ist, ist das Histogramm grau.
Der Auslöser-Schwellwert wird durch den Eingabeparameter des Indikators festgelegt:
input int AngleTreshold=15; // Auslöser-Schwellwert
Wenn die Richtung der Preisänderung mit der Histogrammrichtung übereinstimmt, ist das Histogramm dunkel, ansonsten ist es hell.
Abbildung 1. Der LSMA_Angle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2174
