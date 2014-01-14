CodeBaseРазделы
Индикаторы

LSMA_Angle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

LSMA_Angle

Трендовый индикатор, выполненный в виде гистограммы. При слабых трендах цвет гистограммы серый.

Порог срабатывания определяется значением входного параметра индикатора:

input int  AngleTreshold=15; // Порог срабатывания

При совпадении направления изменения цены с направлением движения гистограммы цвета гистограммы темные, в противном случае светлые.

Рис.1. Индикатор LSMA_Angle

