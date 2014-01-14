Смотри, как бесплатно скачать роботов
LSMA_Angle - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
LSMA_Angle
Трендовый индикатор, выполненный в виде гистограммы. При слабых трендах цвет гистограммы серый.
Порог срабатывания определяется значением входного параметра индикатора:
input int AngleTreshold=15; // Порог срабатывания
При совпадении направления изменения цены с направлением движения гистограммы цвета гистограммы темные, в противном случае светлые.
Рис.1. Индикатор LSMA_Angle
